WIR ÜBER UNS



m+a - der Fachverlag für Messen, Events und Marketing, Meetings und Incentives - gibt den Marktpartnern in diesen Bereichen seit über 90 Jahren konkrete Planungsunterlagen, Analysen, Hintergründe und praktische Arbeitshilfen an die Hand.



Publikationen, Online-Datenbanken, die auf in jahrzehntelanger Erfahrung gesammeltem Wissen kompetenter Fachredaktionen und Auslandskorrespondenten sowie einem qualifizierten Verlagsteam in diesen Spezialbereichen basieren.



Mit den ständig aktualisierten Informationen halten wir die Entscheider und Praktiker auf der Anbieter- und Käuferseite bzw. Nutzer dieser Marketinginstrumente stets auf dem neuesten Stand der Entwicklungen und liefern so unseren Lesern die Basis für sichere Entscheidungen.



Deutscher Fachverlag GmbH

m+a Internationale Messemedien

Mainzer Landstr. 251, 60326 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 7595 - 02, Fax: +49 (0)69 7595 - 1280

E-Mail: mua@dfv.de